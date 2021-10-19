Перечисленные гражданами деньги на борьбу с COVID-19 потратили с нарушениями

Добровольные пожертвования граждан и компаний на борьбу с коронавирусом потратили без смет распорядителей бюджетных средств и внесения изменений в закон о бюджете на 2020 год. К такому выводу пришла Счетная палата, изучив процесс исполнения бюджета за прошлый год.

Всего на депозитные счета поступило 160 миллионов 131,5 тысячи сомов. В том числе Минздраву перечислено 142 миллиона 704,3 тысячи сомов, Минтруда и социального развития — 17 миллионов 427,2 тысячи сомов.

Из этой суммы потратили 151 миллион 373,3 тысячи сомов.

«Расходы проведены с нарушением статьи 105 Бюджетного кодекса КР и положения о средствах бюджетных учреждений, аккумулируемых на депозитных счетах в системе единого казначейства. Они не были учтены в изменениях к закону о бюджете на 2020 год в доходной и расходной частях. Эта сумма не отражена в отчете об исполнении республиканского бюджета, что противоречит принципу бюджетной системы КР», — говорится в отчете.