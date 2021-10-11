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Экономика

Кыргызстан участвует во всемирной выставке «Экспо» в Дубае

Фото кабмина . Кыргызстан участвует во всемирной выставке «Экспо» в Дубае

Кыргызстан участвует во всемирной выставке «Экспо-2020», которая проходит в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Мероприятие, в котором принимают участие свыше 180 стран и международных организаций, стартовало 30 сентября и проходит под девизом «Объединяя умы, создаем светлое будущее».

Ожидается, что павильон Кыргызской Республики в течение шести месяцев будет представлять экспозицию, демонстрирующую самобытную культуру, традиции, обычаи кыргызского народа, основанные на кочевом образе жизни. Посетителям также предоставится возможность пройти виртуальный тур.

Экспозиция предоставит возможности всестороннего развития туризма через видеоролики, информационные материалы. Стенд представит также инновационные решения отечественных компаний в области орошения засушливых земель.

Как сообщается, 14 декабря 2021 года состоится Национальный день Кыргызской Республики с культурной и деловой программами. В рамках деловой программы состоятся кыргызско-арабский бизнес-форум, выставка кыргызской экспортной продукции, туристический форум.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/209980/
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