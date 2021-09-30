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Экономика

В ЕАЭС собираются создать общий биржевой рынок товаров

Обзор биржевой торговли товарами в государствах Евразийского экономического союза был представлен на первом заседании рабочей группы по формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Как подчеркнул министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, формирование общего биржевого товарного рынка союза предусмотрено Стратегией-2025.

«Перед нами стоят четыре задачи. Во-первых, выработать подходы к формированию общего биржевого рынка товаров ЕАЭС, в том числе рынка производных финансовых инструментов, базисным активом которых является товар. Во-вторых, сформировать биржевые и внебиржевые индикаторы цен. В-третьих, определить перечень товаров, которые целесообразно реализовать на биржевых торгах ЕАЭС. И, наконец, разработать программу развития биржевой торговли товарами, которая должна быть утверждена до 31 декабря 2024 года», — сказал Сергей Глазьев.

Департамент макроэкономической политики ЕЭК представил обзор биржевой торговли товарами в государствах союза. Как показал анализ национального законодательства и деятельности товарных бирж государств ЕАЭС, во всех странах создана необходимая нормативная база и функционируют биржи, осуществляющие торговлю товарами. Но выявлены различия в законодательстве.

Существенно отличается перечень товаров, торгуемых на биржах.

В Армении торгуются драгоценные металлы, ювелирные изделия, оборудование, станки. В Беларуси — металлопродукция, лесопродукция, сельскохозяйственная продукция, уголь, цемент, средства защиты растений, промышленные и потребительские товары. В Казахстане — бензин, сжиженный газ для бытовых нужд, уголь, цемент, битум, зерно, сахар, металлопрокат, промышленные и потребительские товары. В Кыргызстане — сахар, в России — нефть, газ, нефтепродукты, зерно, сахар, удобрения, лесоматериалы, золото, серебро.

Участники заседания — представители бирж, производителей биржевых товаров и регулирующих органов государств союза — высказали свои предложения по формированию общего биржевого рынка товаров в рамках ЕАЭС. Обобщенные материалы планируется представить на следующем заседании рабочей группы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208887/
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