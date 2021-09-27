Индия заинтересовалась продукцией завода «Дастан»

Представители крупнейшей индийской корпорации BFL посетили ОАО «Улан». Об этом сообщает пресс-служба ТНК «Дастан», которому принадлежит контрольный пакет акций завода в Караколе.

Членов делегации ознакомили с циклом производства выпускаемой продукции на предприятии и работой станции, где расположены испытательные полигоны. Визит стал продолжением сотрудничества в рамках заключенного ранее договора между ТНК «Дастан» и Министерством обороны Индии.

«Контракты были подписаны на сумму около $10 миллионов. На сегодня Индия является одним из ключевых партнеров, заинтересованных в приобретении продукции, выпускаемой на ТНК «Дастан». Долгие годы завод «Улан» простаивал. На сегодня удалось вывести производственные мощности предприятия на докризисный уровень. Что касается подписания нового контракта с индийскими партнерами, то он придаст импульс развития не только ТНК «Дастан», но и экономики Кыргызстана в целом», — рассказал председатель правления ТНК «Дастан» Талант Иманов.