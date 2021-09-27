10:48
USD 84.80
EUR 99.52
RUB 1.16
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 сентября

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о предоставленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/208394/
просмотров: 233
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 сентября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 сентября
Популярные новости
Кризис на&nbsp;рынке ГСМ. В&nbsp;Казахстане готовы закрыться более 400 заправок Кризис на рынке ГСМ. В Казахстане готовы закрыться более 400 заправок
О&nbsp;продаже золота, критике депутатов, Тенгизе Болтуруке. Заявление &laquo;Кумтора&raquo; О продаже золота, критике депутатов, Тенгизе Болтуруке. Заявление «Кумтора»
Экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться в&nbsp;начале 2022 года Экономика Кыргызстана начнет восстанавливаться в начале 2022 года
Надо добиться возвращения &laquo;Кыргызалтыну&raquo; статуса надежного поставщика&nbsp;&mdash; эксперт Надо добиться возвращения «Кыргызалтыну» статуса надежного поставщика — эксперт
Бизнес
Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk Воспользуйтесь преимуществами интернет-банкинга MyHalyk
Выиграй путевку в&nbsp;Дубай с&nbsp;DemirBank! Выиграй путевку в Дубай с DemirBank!
Промышленность способствует экономическому росту в&nbsp;Индии во&nbsp;время пандемии Промышленность способствует экономическому росту в Индии во время пандемии
&laquo;Газкомм&raquo;: газовое отопление&nbsp;&mdash; чистая энергия «Газкомм»: газовое отопление — чистая энергия
27 сентября, понедельник
10:45
Вандализм на кладбище в городе Ош. Милиция проводит проверку Вандализм на кладбище в городе Ош. Милиция проводит про...
10:37
Выборы-2021. В ЦИК поступило еще семь уведомлений от кандидатов-одномандатников
10:27
Спецслужбы Таджикистана задержали кыргызстанца
10:21
ВОЗ рекомендовала новый препарат для лечения коронавируса
10:15
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 сентября