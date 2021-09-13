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Экономика

Электронными счетами-фактурами пользуются почти 15 тысяч налогоплательщиков

На 1 сентября 2021-го в системе электронных счетов-фактур зарегистрированы 14 тысяч 977 налогоплательщиков. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Уже оформлены 7 миллионов 742 тысячи 31 счет-фактура на 1 триллион 104 миллиарда 353 миллиона сомов.

В ГНС отмечают, что внедрение этого компонента в рамках реализации проекта фискализации налоговых процедур положительно сказалось на администрировании налога. Так, за 8 месяцев обеспечено поступление в бюджет НДС на производимую на территории Кыргызстана продукцию на сумму 9 миллиардов 981,1 миллиона сомов. 

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 3 миллиарда 683,5 миллиона сомов, или на 58,5 процента.

Напомним, с 1 июля 2020-го налогоплательщики, уплачивающие НДС и осуществляющие импорт и/или экспорт товаров, перешли к обязательному оформлению электронных счетов-фактур.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/206913/
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