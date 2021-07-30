Фирма Sullivan & Cromwell сможет представлять интересы дочек Centerra в суде

Суд США по делам о банкротстве отклонил попытку правительства Кыргызстана запретить юридической фирме Sullivan & Cromwell представлять интересы Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company в рамках судебного разбирательства по главе 11 в Нью-Йорке. Об этом сообщила специалист по связям с общественностью консалтинговой компании Finsbury Glover Hering.

По ее данным, судья Лиза Бекерман подтвердила, что не существует конфликта интересов, мешающего Sullivan & Cromwell представлять интересы Kumtor Gold Company. Это связано с тем, что Kumtor Gold Company сейчас не контролирует и не управляет рудником «Кумтор». Вместо этого управлением рудником и ведением бизнеса от имени Kumtor Gold Company занимается правительство Кыргызстана.

«Принятое в начале месяца определение суда Кыргызстана по запрещению Sullivan & Cromwell представлять Kumtor Gold Company было еще одним шагом правительства КР по отвлечению внимания от своих собственных неправомерных действий по захвату рудника «Кумтор», — прокомментировала ситуацию Лиза Бекерман.

Напомним, в начале июня Kumtor Gold Company и Kumtor Operating Company начали подачу документов по прохождению регистрации в Южном округе Нью-Йорка в соответствии с главой 11 Федерального кодекса США о банкротстве.