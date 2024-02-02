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Происшествия

ДТП с участием машины посольства Китая в Кыргызстане. Водитель уснул за рулем

Расследование по факту аварии, произошедшей 1 февраля с участием служебной машины посольства Китая в Кыргызстане, продолжается. Об этом сообщило МВД.

По его данным, для установления виновного водителя в указанном дорожно-транспортном происшествии, а также проверки технического состояния авто назначена судебно-автотехническая экспертиза, производство которой поручено экспертам СЭС при Министерстве юстиции.

Согласно предварительному осмотру, тормозная система, рулевое управление, ходовая часть автомобиля Hyundai Sonata до вышеуказанного ДТП не имели каких-либо технических неисправностей, оказывающих влияние на эффективность функционирования машины.

«В крови водителя Hyundai Sonata И.Б. на момент аварии каких-либо алкогольных, наркотических и иных запрещенных веществ не обнаружено», — отметили в МВД.

Водитель признал, что совершил столкновение, уснув за рулем. По имеющимся данным, неумышленное дорожно-транспортное происшествие произошло по причине нарушения эксплуатации транспортного средства водителем автомашины Hyundai Sonata.

Напомним, что 1 февраля в Бишкеке на проспекте Манаса, возле посольства России в КР, служебная машина посольства Китая в Кыргызстане BMW столкнулась с Hyundai Sonata.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/285816/
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