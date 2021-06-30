В Кыргызстане доллар снова приближается к отметке 85 сомов

С начала недели доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов. Зато курс рубля и тенге остается стабильным.

Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают доллар по 84,55-84,6 сома, а продают по 84,8-84,9 сома.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 84,664 сома (рост — на 0,02 процента).

Российский рубль при этом удерживает свои позиции. Его покупают по 1,155-1,16 сома, а продают по 1,17-1,19 сома. Официальный курс составляет 1,1698 сома (падение — на 0,26 процента). Тенге стоит 0,18-0,205 сома при номинальном курсе 0,198 сома (падение — на 0,45 процента).