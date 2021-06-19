Продуктовая корзина Бишкека на 19 июня. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подешевели картофель, помидоры, перец, бананы, сахар, молоко и яйца. А вот подорожали хлеб, огурцы, лук, морковь, капуста, яблоки и груши.

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов подорожала на 136 сомов — до 5 тысяч 149 сомов.

Читайте по теме Продуктовая корзина Бишкека на 12 июня. Сколько денег семья тратит на еду

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 879 сомов. Отметим, что четыре месяца подряд стоимость корзины составляет более 5 тысяч сомов. С начала года она выросла на 98 сомов.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины является хлеб. Но цена на него за неделю выросла на 1 сом впервые за последние полтора года. Продолжает бить рекорды морковь, цена на которую достигла уже 91 сома. За месяц она подорожала в четыре раза. С наступлением лета скачут цены на свежие овощи и фрукты. От этого и меняется стоимость корзины.

Отметим, что за прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020 года — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта 2020 года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания кыргызстанцев еще в 2009 году. Согласно документу каждый житель страны ежемесячно должен употреблять 9 наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов , мясо — 5 килограммов , картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов , фрукты и ягоды — 10 килограммов , сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров , растительное масло — 1 литр , яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов , чай — 200 граммов .

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.