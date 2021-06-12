14:44
USD 84.57
EUR 102.88
RUB 1.18
Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека на 12 июня. Сколько денег семья тратит на еду

За последнюю неделю в Бишкеке подорожали лук, морковь, капуста, сахар и молоко. Подешевели мясо, картофель, огурцы, помидоры, перец и яйца.

Читайте по теме
В Казахстане в первый день работы сельхозярмарки Кыргызстан реализовал 200 тонн продукции

В итоге за неделю стоимость минимального набора продуктов подешевела на 224 сома — до 5 тысяч 13 сомов.

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Ниже приведена полная раскладка, какие продукты попали в нашу корзину и почему.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 743 сома. Четыре месяца ее цена превышает 5 тысяч сомов. По сравнению с данными на начало года стоимость корзины снизилась на 38 сомов.

Самыми дешевыми продуктами нашей корзины являются хлеб и капуста. Цена на хлеб выросла в начале марта впервые за последний год. Впервые за последние полгода подешевело мясо.

За прошлый год продуктовая корзина подорожала на 462 сома. Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020-го — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта прошлого года — 4 тысячи 963,5 сома.

Правительство Кыргызстана утвердило нормативы питания граждан еще в 2009-м. Согласно документу, каждый житель страны ежемесячно должен употреблять девять наименований продуктов питания.

В утвержденный норматив входят хлебопродукты — 9 килограммов, мясо — 5 килограммов, картофель — 8,2 килограмма, овощи — 9 килограммов, фрукты и ягоды — 10 килограммов, сахар — 2 килограмма, молоко — 17 литров, растительное масло — 1 литр, яйца — 4 штуки, рыба и рыбопродукты — 100 граммов, чай — 200 граммов.

Исходя из минимальной нормы, установленной государством, мы посчитали, сколько стоит потребительская корзина семьи из четырех человек. За основу мы взяли цены на продукты в одном из супермаркетов Бишкека. Многие жители города в последнее время все чаще закупаются именно в крупных магазинах.

Конечно, расчеты потребления продуктов приблизительны и основаны исключительно на тех нормах, которые утверждены государством. Кроме того, не все едят одинаково и в одних и тех же количествах. Кто-то вовсе не ест мясо, а кому-то не по нраву сахар. Так что относиться к нашей корзине как к какой-то истине в последней инстанции не стоит. Это больше социальный эксперимент 24.kg.

К хлебопродуктам относят как хлеб, так и макаронные изделия и крупы. Семья наша среднестатистическая, поэтому из фруктов предпочитает яблоки и бананы, а из овощей — лук, морковь, перец, капусту, огурцы и помидоры. Никаких излишеств. Только самое необходимое.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/197255/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
Продуктовая корзина Бишкека на 5 июня. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 29 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 22 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 15 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 8 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 1 мая. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 24 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 17 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 10 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Продуктовая корзина Бишкека на 3 апреля. Сколько денег семья тратит на еду
Популярные новости
Бизнес добился своего. Прокуроры и&nbsp;следователи не&nbsp;будут назначать проверки Бизнес добился своего. Прокуроры и следователи не будут назначать проверки
Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова дешевеет Доллар в Кыргызстане снова дешевеет
Цены на&nbsp;ГСМ. Почему в&nbsp;Кыргызстане растет стоимость топлива Цены на ГСМ. Почему в Кыргызстане растет стоимость топлива
Депутат Самат Ибраев вышел за&nbsp;пределы полномочий, говоря о&nbsp;закрытии Нацбанка Депутат Самат Ибраев вышел за пределы полномочий, говоря о закрытии Нацбанка
Бизнес
&laquo;Керемет Банк&raquo; подарил любимому Бишкеку саженцы в&nbsp;год 30-летия независимости&nbsp;КР «Керемет Банк» подарил любимому Бишкеку саженцы в год 30-летия независимости КР
Евро-2020: прямые трансляции в&nbsp;O!TV, расписание матчей в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Евро-2020: прямые трансляции в O!TV, расписание матчей в «Мой О!»
Деятельность &laquo;Кумтора&raquo; находится под юрисдикцией Кыргызстана Деятельность «Кумтора» находится под юрисдикцией Кыргызстана
Сотрудники MegaCom сдали более 24&nbsp;литров донорской крови Сотрудники MegaCom сдали более 24 литров донорской крови
12 июня, суббота
14:44
В Кадамджайском районе уничтожили около двух тонн дикого каннабиса В Кадамджайском районе уничтожили около двух тонн диког...
14:23
Отдыхающие в Парке здоровья Бишкека жалуются на велосипедистов
14:00
Продуктовая корзина Бишкека на 12 июня. Сколько денег семья тратит на еду
13:56
Кыргызстанский тяжелоатлет Бакдоолот Расулбеков завоевал лицензию на Олимпиаду
13:18
Нехватка поливной воды. Дендрарий-заповедник Ботсада в Бишкеке закрыт