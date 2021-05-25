В ЕАЭС создан общий рынок драгоценных металлов и камней

Вступило в силу соглашение об особенностях осуществления операций с драгоценными металлами и камнями в рамках Евразийского экономического союза от 22 ноября 2019 года. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Документ позволит обеспечить свободное перемещение ювелирных изделий. Соглашение предусматривает, что для участников ювелирного рынка стран ЕАЭС будут созданы условия для взаимного признания пробирных клейм государств союза, благодаря которому не потребуется повторного клеймения.

«Как ожидается, это позволит снизить временные и финансовые затраты предпринимателей, а также активизировать внутренний рынок ЕАЭС», — отметил министр по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК Гегам Варданян.

Для обеспечения в союзе взаимного признания пробирных клейм страны ЕАЭС будут проводить перекрестные обзорные визиты. Это позволит убедиться, что пробирные инспекции работают на приемлемом уровне и соответствуют требованиям к опробованию, анализу и клеймению, которые утверждены в ЕАЭС. По итогам обзорных визитов все страны должны будут получить положительное заключение о соответствии уровня госконтроля для свободного перемещения ювелирных изделий.

В ЕЭК подчеркивают, что рынок ювелирных изделий в странах ЕАЭС еще недостаточно реализовал свой потенциал — взаимный товарооборот находится на скромном уровне. В предпандемийный период взаимная торговля составляла порядка $126 миллионов. Это без учета ситуации прошлого года, которая оказала существенное влияние на рынок, сократив его примерно на 30 процентов. Вместе с тем совокупный объем экспорта ювелирных изделий на рынке третьих стран практически в пять раз превышает объем взаимной торговли ($705 миллионов).

«Это говорит о существенном потенциале нашего внутреннего ювелирного рынка, который необходимо реализовать. Одновременно подчеркну, что импорт ювелирных изделий в союз пока еще тоже находится на высоком уровне по сравнению с взаимной торговлей ($505 миллионов). Поэтому необходимо создавать благоприятные условия для нашего внутреннего рынка», — отметил Гегам Варданян.

Соглашение создаст условия в том числе для появления в ЕАЭС кооперационных проектов, которые позволят объединить производителей и национальные компетенции ювелирного дела для выхода евразийской ювелирной продукции на глобальные рынки.