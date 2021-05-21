Президенты стран ЕАЭС собираются на саммит в онлайн-формате

Сегодня состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции. Об этом сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что участие в мероприятии примут главы государств Евразийского экономического союза, почетный председатель совета первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, лидеры государств — наблюдателей ЕАЭС — Кубы и Узбекистана, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

В повестке дня 15 вопросов. Главам государств Евразийского экономического союза отчитаются о выполнении поручений совета и проделанной работе по согласованию вопроса подходов к цено- и тарифообразованию на общем рынке газа и вопроса установления тарифа на транспортировку газа из третьих стран. Кроме того, на повестке дня — сотрудничество государств союза в сфере производства лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций для медицинского применения.

Будут представлены доклады о результатах работы по устранению препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС за прошлый год, результаты мониторинга исполнения в 2019-2020 годах странами союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и их деятельность. Расскажут президентам и о реализации основных направлений международной деятельности ЕАЭС за 2020-й, представят годовой отчет ЕЭК о состоянии конкуренции на трансграничных рынках и мерах, принимаемых по пресечению нарушений общих правил конкуренции на них за прошлый год.

Ожидается, что члены Высшего совета рассмотрят основные ориентиры макроэкономической политики государств-членов на 2021-2022 годы, перечень мер, направленных на унификацию законодательства стран ЕАЭС в сферах испытания сортов и семеноводства сельскохозяйственных растений, изменения в план либерализации по сектору услуг по оценке имущества, соглашение о проведении совместных контрольных мероприятий по вопросам соблюдения порядка зачисления и распределения сумм ввозных таможенных пошлин, их перечисления в доход бюджетов государств — членов ЕАЭС.

«Высшему Евразийскому экономическому совету также будут представлены кандидатуры новых членов коллегии ЕЭК от Кыргызстана — Максата Мамытканова на должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК вместо Олега Панкратова и Темирбека Асанбекова на должность министра по энергетике и инфраструктуре ЕЭК вместо Эмиля Кайкиева», — рассказали в ЕЭК.