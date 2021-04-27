Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $745,6

По итогам февраля на каждого кыргызстанца приходится по $745,6 государственного долга. За месяц бремя уменьшилось на $5.

По данным Министерства финансов, на 28 февраля 2021 года государственный долг (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 948,57 миллиона (419 миллиардов 391,28 миллиона сомов). В том числе $4 миллиарда 212,41 миллиона (357 миллиардов 1,92 миллиона сомов) — внешний, а $736,16 миллиона (62 миллиарда 389,36 миллиона сомов) — внутренний.

По итогам февраля госдолг составил 66 процентов ВВП.

За месяц государственный долг страны снизился на $5,54 миллиона. Внешний долг при этом сократился на $9,2 миллиона, а внутренний, наоборот, вырос на $3,66 миллиона.

Больше всего республика должна многосторонних льготных кредитов — $1 миллиард 908,09 миллиона (45,3 процента внешнего долга) и Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 782,07 миллиона (42,3 процента внешнего долга КР).