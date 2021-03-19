Цифра дня. 201,9 тысячи налогоплательщиков сдали декларацию

На 19 марта Единую налоговую декларацию сдали 201 тысяча 972 налогоплательщика. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По доходам и расходам отчитались 47 тысяч 941 организация, 83 тысячи 323 индивидуальных предпринимателя, 25 тысяч 640 физических лиц, 18 тысяч 220 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, и 26 тысяч 848 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать: