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Экономика

Цифра дня. 201,9 тысячи налогоплательщиков сдали декларацию

На 19 марта Единую налоговую декларацию сдали 201 тысяча 972 налогоплательщика. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

По доходам и расходам отчитались 47 тысяч 941 организация, 83 тысячи 323 индивидуальных предпринимателя, 25 тысяч 640 физических лиц, 18 тысяч 220 физических лиц, не имеющих облагаемых доходов, и 26 тысяч 848 государственных и муниципальных служащих.

Напомним, до 1 апреля налоговую декларацию обязаны подать:

  • государственные и муниципальные служащие;
  • индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе;
  • владельцы налогооблагаемого движимого (транспорт), недвижимого имущества (квартиры и дома), земельного участка (за исключением приусадебных участков);
  • крестьянские и фермерские хозяйства, осуществляющие деятельность без образования юридического лица.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/187068/
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