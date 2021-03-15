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Экономика

За необоснованную комиссию при выдаче кредита оштрафован один из банков

За нарушение требований нормативных правовых актов Национального банка на один из коммерческих банков наложен штраф. Об этом сообщается на сайте НБ КР.

Отмечается, что такое решение комитет по надзору регулятора принял за взимание необоснованных комиссий за выдачу кредита/овердрафта и оценку стоимости залогового обеспечения.

На сайте указано, что услуга, за которую банк или финансово-кредитная организация взимает комиссионные и иные платежи, должна соответствовать следующим требованиям:

  • иметь для клиента отдельную выгоду или потребительскую ценность;
  • быть самостоятельной и независимой от основной услуги по предоставлению кредита;
  • не относиться к услугам, которые предоставляются безвозмездно в соответствии с требованиями законодательства.

«Не допускается взимание банком процентов и комиссий за одну и ту же операцию», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186516/
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