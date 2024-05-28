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Экономика

Цифра дня. 22,7 миллиона сомов штрафов получили банки Кыргызстана с начала года

С начала 2024 года коммерческим банкам Кыргызстана выписали штрафы на 22,7 миллиона сомов. Такие данные привел начальник управления банковского надзора Национального банка Эмиль Сарыажиев.

По его словам, проведены 3 комплексные и 27 целевых проверок. По их итогам выписали 8 предупреждений и 65 предписаний. По итогам внешнего надзора выписали по три предписания и предупреждения.

В 2023-м провели 9 комплексных проверок и 169 целевых. По результатам инспекторских проверок направили 16 предупреждений и 175 предписаний, внешнего надзора — 11 предупреждений и 37 предписаний. Наложено девять штрафов на 23,2 миллиона сомов.

Заместитель начальника управления коммуникаций и международного сотрудничества НБ КР Ильичбек Султанкулов рассказал, что с начала текущего года оштрафованы две обменки на 110 тысяч сомов и 27 граждан за незаконный обмен валюты на 472,5 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/295184/
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