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Экономика

Нацбанк продал еще $38 миллионов для поддержки сома

Национальный банк накануне провел первую в феврале интервенцию по продаже долларов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что продано $8,1 миллиона с расчетами на дату сделки и $29,9 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки. С начала года НБ КР продал уже $83,7 миллиона.

Отметим, что проведенная интервенция результатов пока не дала. Доллар по-прежнему остается на высоких позициях. Сегодня его покупают по 84,5-84,75 сома, а продают по 84,8-84,9 сома. Официальный курс составляет 84,795 сома.

В прошлом году Национальный банк провел 29 интервенций, продав $467 миллионов 150 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/182464/
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