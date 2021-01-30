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Экономика

Бизнес-омбудсмен обеспокоен давлением на бизнес

Бизнес-омбудсмен Робин Орд-Смит выступил по поводу нарушения прав субъектов экономической деятельности. Его заявление распространила пресс-служба защитника предпринимателей.

Робин Орд-Смит выразил обеспокоенность участившимися сообщениями в средствах массовой информации о давлении на субъекты бизнеса.

«Серьезную обеспокоенность вызывают случаи раскрытия полных данных субъектов предпринимательства по предполагаемым преступлениям экономического характера. Эти факты наносят серьезный репутационный и экономический ущерб субъектам бизнеса и являются нарушением статьи 160 Уголовно-процессуального кодекса, которая устанавливает недопустимость разглашения данных досудебного производства», — подчеркнул он.

В частности, бизнес-омбудсмен отметил, что данные, полученные в ходе досудебного производства по уголовному делу, не подлежат разглашению, а уполномоченное должностное лицо органа дознания, следователь предупреждают свидетеля, потерпевшего, защитника, эксперта, специалиста, переводчика и других лиц, присутствующих при производстве следственных действий, о недопустимости разглашения данных досудебного производства и вправе отобрать у них подписку с предупреждением об ответственности в соответствии с Кодексом о проступках.

Кроме того, любые заявления, публикации или заключения о предполагаемой виновности/причастности лица к совершению преступления, оглашенные/опубликованные до вынесения законного судебного решения, нарушают основной принцип прав и свобод человека — презумпцию невиновности (статья 26 Конституции).

Робин Орд-Смит напомнил субъектам бизнеса об их праве на получение консультаций и подачу жалоб на действия (решения) или бездействие государственных органов, органов местного самоуправления и предприятий государственного сектора в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов.

«Предоставление консультаций и рассмотрение жалоб производятся на безвозмездной основе с соблюдением конфиденциальности, согласно принципам верховенства права, уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина, законности, беспристрастности, независимости, политической нейтральности, открытости и прозрачности», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181714/
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