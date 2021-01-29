11:07
USD 84.80
EUR 102.52
RUB 1.11
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 января

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181603/
просмотров: 585
Версия для печати
Материалы по теме
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 26 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 21 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 января
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 января
Доллар в Кыргызстане вновь приблизился к отметке в 85 сомов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 января
Популярные новости
Кыргызстан может обменять госдолг на&nbsp;программы по&nbsp;климату и&nbsp;экологии Кыргызстан может обменять госдолг на программы по климату и экологии
В&nbsp;Кыргызстане хотят построить железную дорогу от&nbsp;Кара-Кече до&nbsp;Балыкчи В Кыргызстане хотят построить железную дорогу от Кара-Кече до Балыкчи
Россия будет участвовать в&nbsp;инфраструктурных проектах в&nbsp;Кыргызстане Россия будет участвовать в инфраструктурных проектах в Кыргызстане
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;25&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 января
Бизнес
Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение &laquo;ЭЛКАРТ Мобайл&raquo; Хотите выиграть iPhone 12? Оплачивайте через приложение «ЭЛКАРТ Мобайл»
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
29 января, пятница
10:28
Водитель автобуса в Бишкеке нарушил Правила дорожного движения Водитель автобуса в Бишкеке нарушил Правила дорожного д...
10:19
COVID-19 в мире. Заразились более 101,4 миллиона, умерли более 2,1 миллиона
10:15
В городе Ош задержан торговавший наркотиками военнослужащий
10:07
Дело «Вечерки». Верховный суд отказал Александру Рябушкину в пересмотре
10:04
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 29 января