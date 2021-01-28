За шесть лет доля нацвалют во взаиморасчетах в ЕАЭС выросла на 10 процентов

Доля национальных валют во взаиморасчетах в ЕАЭС на сегодня составляет 73 процента. За шесть лет она выросла на 10 процентов. Об этом сегодня на онлайн-презентации аналитического доклада сообщил главный экономист Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития Евгений Винокуров.

По его словам, есть потенциал роста. Оставшуюся часть расчетов можно перевести на нацвалюты, добившись успеха в дедолларизации. Есть точки роста по использованию нацвалют, прежде всего рубля и тенге, для расчетов с третьими странами за пределами ЕАЭС. Уже сейчас каждая третья сделка с Турцией и каждая пятая импортная сделка с Индией обслуживаются в рублях. Меньше успехов в торговле с Китаем, но и там есть потенциал роста.

«Почему эти страны? Для них импорт в ЕАЭС важен. У нас есть достаточная сильная конкурентная позиция в торговле, переговорная позиция. И значительную часть импорта можно перевести в расчеты в нацвалютах государств союза. Такие точки роста есть и за пределами ЕАЭС. Кроме рубля, достаточно значимо растет и тенге. Он используется в расчетах с Россией, уже в 19 процентах расчетов с Кыргызстаном. И мы полагаем, что есть потенциал роста тенге по мере углубления экономической интеграции с Узбекистаном», — подчеркнул Евгений Винокуров.

При этом эксперты полагают, что дальнейшего укрепления потенциала использования нацвалют в расчетах в ЕАЭС можно добиться путем комбинации двух пакетов мер. Макроэкономическая и кредитная стабильность должна быть основой того, что экспортерам, импортерам и всем участникам рынка интересно и выгодно обслуживать свои потоки в нацвалютах. Кроме того, должен быть пакет мер госполитики, направленных на то, чтобы участникам рынка было максимально комфортно.