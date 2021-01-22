Сроки сдачи отчетности в электронном виде перенесены

Сроки сдачи налоговой отчетности в электронном виде перенесены. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Отмечается, что законодательством Кыргызстана предусматривается возможность подписания электронного документа простой электронной подписью (логин/пароль) или усиленной электронной подписью (квалифицированной). При этом в целях создания благоприятных условий для субъектов малого предпринимательства постановлением правительства от 31 декабря 2020 года предусмотрен поэтапный переход на представление налоговой отчетности в виде электронного документа.

Организации должны с 1 апреля 2021-го перейти на использование простой электронной подписи при сдаче отчетов и с 1 января 2022 года — с квалифицированной электронной подписью.

Индивидуальные предприниматели будут сдавать отчетность в электронном виде с 1 января 2022-го при помощи простой электронной подписи.

При этом Министерство экономики рекомендует субъектам предпринимательства заблаговременно подготовиться к мерам по представлению налоговой отчетности в виде электронного документа.