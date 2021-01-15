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Экономика

По итогам 2020 года дефицит бюджета составил 19 миллиардов сомов

По итогам 2020 года дефицит бюджета Кыргызстана составил около 19 миллиардов сомов, хотя прогнозировался в 28 миллиардов сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Кыялбек Мукашев.

По его словам, доходы бюджета составили 133,5 миллиарда сомов. По сравнению с прошлым годом они уменьшились почти на 15 миллиардов сомов. При этом налоговые доходы составили почти 92 миллиарда сомов, недопоступило около 5 миллиардов. Неналоговые доходы составили 31 миллиард сомов.

«Расходы по итогам года составили 152 миллиарда 622 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом они выросли более чем на 3 миллиарда сомов. Все поступившие заявки бюджетных учреждений по социальным выплатам и по защищенным статьям расходов профинансированы», — рассказал Кыялбек Мукашев.

При этом министр отметил, что в прошлом году были переговоры с донорами по отсрочке выплат по госдолгу. Но при этом Кыргызстан произвел все выплаты в полном размере. В 2020 году на обслуживание госдолга потрачено около 31 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180080/
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