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Экономика
Сюжет: Продуктовая корзина

Продуктовая корзина Бишкека. Как цены изменились за год

Редакция 24.kg проводит эксперимент, еженедельно подсчитывая стоимость средней потребительской корзины для Бишкека. За 2020 год ее цена менялась неоднократно. Самый большой рост произошел в марте, когда ввели карантин из-за коронавируса, и в декабре. За год подорожали практически все продукты, включенные в корзину.

Ценовые рекорды

Сразу отметим, мы не брали в расчет стоимость предновогодней корзины, потому что в ней немного другой состав продуктов. Поэтому мы подсчитали стоимость стандартного набора продуктов, которые есть в нашей корзине, и сравнили ее с данными 2019 года.

За год наша корзина подорожала на 462 сома.

Самая низкая ее стоимость отмечена 19 и 26 сентября 2020 года — 3 тысячи 514 сомов. Самой дорогой корзина была 21 марта 2020 года — 4 тысячи 963,5 сома. Это самый высокий показатель с октября 2018 года, когда мы начали подсчеты.

Всю первую половину 2020 года стоимость корзины была выше 4 тысяч сомов. В период карантина из-за коронавируса она варьировалась от 4,5 до 4,9 тысячи сомов. К лету начали дешеветь овощи, и стоимость корзины снизилась почти на 1 тысячу сомов.

Все лето и до середины осени стоимость основного набора продуктов питания не превышала 4 тысяч сомов.

К началу октября цены вновь поползли вверх. Сказались закрытые границы, сложности с поставками товаров, политические события и мировой неурожай. К концу октября стоимость продуктовой корзины превысила 4 тысячи сомов. С тех пор цены только растут, постепенно приближаясь к отметке в 5 тысяч сомов.

Стабильный хлеб и дорогие макароны

Самой стабильной остается цена на хлеб. Она практически не меняется два года и составляет 13-15 сомов. Цена на хлеб в крупных сетевых маркетах не изменилась. А на рынках и небольших магазинах она выросла на 4 сома еще в марте и с тех пор не меняется.

Самый дешевый хлеб сейчас можно купить только в крупных маркетах Бишкека и Чуйской области.

Цены на крупы и макароны за год изменились значительно. Гречка подорожала на 10 сомов — с 68 до 79 сомов. Правда, рис подешевел на 2 сома.

Макароны начали дорожать еще в марте на фоне ажиотажа и закрытых границ. Правда, рост был небольшим — всего на 1-3 сома. Но к концу мая цены на макаронные изделия снова взлетели. Теперь сразу на семь сомов. В итоге за год цены выросли на 8 сомов.

Отчасти это связано с тем, что сырье для макаронных изделий, да и сам продукт, Кыргызстан практически полностью импортирует. Рост цены на гречку связан с тем, что и ее в стране не производят.

Дорогие мясо и яйца

Самым неприятным сюрпризом 2020 года стало повышение цены на мясо и яйца. За последние полгода мясо подорожало на 94 сома, а за декабрь — на 10 сомов. Министерству сельского хозяйства пришлось ограничить вывоз живого скота из страны, чтобы сдержать рост цен.

За год мясо в Кыргызстане в среднем подорожало на 59 сомов.

Яйца стали дорожать также в конце 2020 года. За год они стали дороже на 19 сомов, и цена на них продолжает расти, доходя порой до 120-130 сомов за десяток.

Всего за три недели яйца подорожали на 34 сома.

Цены на свежие овощи к концу 2020 года тоже выросли. Самый большой рост у болгарского перца. По сравнению с прошлым годом он подорожал на 122 сома, огурцы оказались дороже на 36 сомов, а помидоры — на 2 сома.

Интересно, что даже летом цены на огурцы, помидоры не падали ниже 17-20 сомов. Яблоки тоже оставались дорогими весь год. Самой низкой — 35-37 сомов — была цена в октябре. Груши и вовсе практически не дешевели. Лишь в середине октября цена на них снизилась до 68 сомов (наименьшая стоимость за год). Но затем они снова подорожали до 85 сомов. Такая же цена, к слову, была на них и в конце прошлого года

Самой дешевой летом 2020 года была капуста. В сентябре она стоила всего 5-8 сомов за килограмм.

Лук за год подорожал на 4 сома, картофель — на 12 сомов. Морковь подешевела на 2 сома.

Еще один неприятный сюрприз этого года — цена на сахар. В прошлом году зимой, когда заработал Каиндинский сахарный завод, его можно было купить за 34 сома. В этом году цена на сахар выше на 16 сомов. Практически весь год он стоит 50 сомов.

Когда сказывается импорт

В этом году мы хорошо почувствовали на себе все прелести зависимости от импорта. А еще поняли, что при прогнозах стоит обращать внимание не только на курс валют, но и на ситуацию на мировых товарных биржах.

Самый показательный пример — с растительным маслом. Осенью на мировых рынках отмечен скачок экспортных цен. Причем выросли цены и на подсолнечник, и на масло.

К концу октября подсолнечное масло на экспорт подорожало на 3,78 процента — до $960 за тонну.

В росте цен винят неурожай. В России подсолнечника собрали почти на четверть меньше, чем в прошлом году. В итоге цены на растительное масло в Кыргызстане начали быстро расти, за три недели набрав 55 сомов. И оно продолжает дорожать.

По сравнению с прошлым годом растительное масло в Кыргызстане подорожало в 2 раза.

По данным Национального статистического комитета, в ноябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го максимальный уровень инфляции (7,2 процента) среди стран Евразийского экономического союза отмечен в Кыргызстане. Больше всего (на 12 процентов) выросли цены на продовольственные товары с учетом алкогольных напитков и табачных изделий.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/178420/
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