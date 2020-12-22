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Экономика

Больше всего бизнес-омбудсмену жалуются на налоговую и силовиков

Больше всего жалоб предприниматели подали на Государственную налоговую службу и правоохранительные органы. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель бизнес-омбудсмена Нурлан Мусуралиев.

По его словам, в институт в онлайн-режиме поступило 62 жалобы. Большинство из них (67 процентов) поданы предпринимателями Бишкека. Из них 42 процента — на налоговые органы, а 21 процент — на правоохранительные.

«Кроме того, были жалобы на органы местного самоуправления, государственные агентства, Фонд по управлению государственным имуществом и другие государственные органы. По 20 жалобам вынесено 10 актов реагирования. На сегодня один акт реагирования принят, по остальным вопросам мы добились досудебного урегулирования», — подчеркнул Нурлан Мусуралиев.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177562/
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