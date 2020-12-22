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Экономика

МДС: Надо повышать покупательскую способность, а не выдавать льготные кредиты

«Важно повышать покупательскую способность, не собирать деньги и выдавать в виде льготных кредитов, а влить их в экономику в виде налоговых льгот», — заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, МДС в своих предложениях по антикризисным мерам просил об освобождении от уплаты налогов для наиболее пострадавших отраслей экономики. Но этого так и не произошло.

«Основной механизм антикризисных мер свелся в основном к льготном финансированию, но этого недостаточно. Да, там была большая сумма, но ее начали выдавать только в июле, и этого мало», — отметил Аскар Сыдыков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177519/
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