МДС: Надо повышать покупательскую способность, а не выдавать льготные кредиты

«Важно повышать покупательскую способность, не собирать деньги и выдавать в виде льготных кредитов, а влить их в экономику в виде налоговых льгот», — заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, МДС в своих предложениях по антикризисным мерам просил об освобождении от уплаты налогов для наиболее пострадавших отраслей экономики. Но этого так и не произошло.

«Основной механизм антикризисных мер свелся в основном к льготном финансированию, но этого недостаточно. Да, там была большая сумма, но ее начали выдавать только в июле, и этого мало», — отметил Аскар Сыдыков.