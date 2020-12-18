10:49
USD 83.15
EUR 101.76
RUB 1.14
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 декабря

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/177120/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
Падение продолжается. Доллар приближается к отметке 80 сомов
За сутки доллар в Кыргызстане подешевел на один сом
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 декабря
Доллар «штормит». За полдня подорожал на 50 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 декабря
Обратный тренд. Доллар подешевел на 1,5 сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 11 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 10 декабря
Популярные новости
Падение продолжается. Доллар приближается к&nbsp;отметке 80&nbsp;сомов Падение продолжается. Доллар приближается к отметке 80 сомов
Остановка &laquo;Бозымчака&raquo;. Как слабость государства лишает людей работы Остановка «Бозымчака». Как слабость государства лишает людей работы
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;15&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 15 декабря
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;14&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 14 декабря
Бизнес
Лучший подарок близким на&nbsp;Новый год&nbsp;&mdash; смартфон с&nbsp;сюрпризом от&nbsp;Beeline! Лучший подарок близким на Новый год — смартфон с сюрпризом от Beeline!
Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G&nbsp;LTE сети&nbsp;О! Более полумиллиона кыргызстанцев ощутили улучшения качества 4G LTE сети О!
Оцени удобcтво переводов по&nbsp;системе CONTACT через онлайн-банкинг &laquo;Керемет Банка&raquo; Оцени удобcтво переводов по системе CONTACT через онлайн-банкинг «Керемет Банка»
&laquo;Газпромнефть&raquo; подарила кыргызстанцам 650 ценных призов «Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
18 декабря, пятница
10:22
В Кызыл-Кие при пожаре скончался 46-летний мужчина В Кызыл-Кие при пожаре скончался 46-летний мужчина
10:14
Игра тогуз-коргоол включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО
10:13
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 декабря
10:08
В Кыргызстане задержан воевавший в Сирии боевик
10:00
Итоги ноября. Экономика Кыргызстана продолжает стремительное падение