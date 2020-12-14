Минэкономики: Отечественные НПЗ не готовы к новым стандартам топлива

Сроки переходных периодов по техническому регламенту на топливо продлены до 12 августа 2023 года из-за отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

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В ведомстве напомнили, что технический регламент Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому, а также топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011) на территории Кыргызстана вступил в силу с 12 августа 2019 года. Но коллегией ЕЭК устанавливается порядок применения каждого технического регламента, то есть определенный переходный период, в течение которого производители продукции должны обеспечить производство продукции, соответствующей требованиям технического регламента.

«Переходный период для технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» был установлен до 12 августа 2021 года. Но сроки передвинулись из-за неготовности к производству бензина и дизельного топлива экологического класса К4 и К5 и во избежание остановки предприятий», — прокомментировали в Минэкономики.