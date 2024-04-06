С 7 апреля вступают в силу изменения в техрегламент на мясо и мясную продукцию

С 7 апреля 2024 года вступают в силу изменения, принятые решением совета Евразийской экономической комиссии от 27 сентября 2023 года № 98 о корректировке требований техрегламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013). Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

Поправки касаются указываемой в маркировке информации о пищевой ценности продуктов убоя и мясной продукции. Актуальность изменений обусловлена тем, что мясо убойных животных и продукты убоя, в том числе используемые в виде сырья, характеризуются естественной неоднородностью содержания белка и жира.

Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ (показателей пищевой ценности) от указанных в маркировке: белка в продукции должно быть не менее 80 процентов от значения, указанного в маркировке; жира, углеводов, энергетической ценности (калорийности) — не более 120 процентов от значений, указанных в маркировке.

Министр по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Валентин Татарицкий отмечает, что изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем содержания пищевых веществ с учетом особенностей сырья и специфики мясоперерабатывающей промышленности, а также на предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей несоответствием фактических значений содержания белка, жира, углеводов и калорийности, указанным в маркировке.