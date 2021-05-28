Вопрос продления переходного периода по техрегламенту на топливо решат 29 июня

Вопрос о продлении для Кыргызстана срока переходного периода по техническому регламенту о требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту коллегия ЕЭК обсудит 29 июня. Об этом сегодня во время видеомоста сообщил министр технического регулирования ЕЭК Виктор Назаренко.

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По его словам, Кыргызстану дали время до 2023 года на то, чтобы подготовиться к введению техрегламента ЕАЭС на топливо. Но из-за пандемии этого сделать не удалось. Поэтому Кыргызстан обратился с просьбой продлить переходный период еще на два года. Документ прошел обсуждение. В целом он поддерживается странами Евразийского экономического союза.

«Очень важно учесть, что, несмотря на то что мы продлеваем переходные периоды, во всех документах прописываем, что срок действия документов по национальным стандартам не должен превышать 1 января 2025 года. Тема важная. Она касается и показателей топлива, и экологии, и развития транспортной сферы. Поэтому мы рассчитываем, что за выделенный период процесс реконструкции будет завершен», — подчеркнул Виктор Назаренко.