11:41
USD 84.80
EUR 103.13
RUB 1.14
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 7 декабря

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175749/
просмотров: 654
Версия для печати
Материалы по теме
Между выборами и пандемией. Почему укрепляется доллар?
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 4 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 декабря
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 2 декабря
Нацбанк третью неделю ежедневно продает доллары
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 1 декабря
За месяц Нацбанк продал $84,7 миллиона для поддержки сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 ноября
За неделю Нацбанк продал на валютном рынке $11,6 миллиона
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 27 ноября
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;5&nbsp;декабря. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 5 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
Между выборами и&nbsp;пандемией. Почему укрепляется доллар? Между выборами и пандемией. Почему укрепляется доллар?
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;3&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 3 декабря
Кредит $100 миллионов от&nbsp;ЕФСР. Решение о&nbsp;необходимости получения скоро примут Кредит $100 миллионов от ЕФСР. Решение о необходимости получения скоро примут
Бизнес
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с&nbsp;MegaCom Загадайте желание Тайному Санте или осуществите мечту близких вместе с MegaCom
В&nbsp;Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия В Кыргызстане появилась карта, фиксирующая экологические происшествия
Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в&nbsp;центре Бишкека Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк открыл новый филиал в центре Бишкека
7 декабря, понедельник
11:27
В Бишкеке гражданин Пакистана, угрожая игрушечным пистолетом, ограбил банк В Бишкеке гражданин Пакистана, угрожая игрушечным писто...
11:19
Статус экс-президента страны решили оставить, но гарантии и привилегии сократят
11:08
В селе Чон-Талаа Баткенской области сгорел корпус средней школы
10:49
Опасно для жизни. За запрет петард вне праздников выступают жители Бишкека
10:37
Сгоревшая в «Джале» машина. В соцсетях появились фотографии последствий пожара