12:27
USD 84.79
EUR 100.68
RUB 1.12
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 ноября

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174389/
просмотров: 440
Версия для печати
Материалы по теме
Валютная интервенция. Нацбанк продал еще $1,6 миллиона для поддержки сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 24 ноября
Толкунбек Абдыгулов: Мы делаем все, чтобы остановить резкое падение сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 ноября
Для поддержания сома Нацбанк продал за неделю $30,2 миллиона
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 ноября
Интервенции продолжаются. Нацбанк в пятый раз за месяц вышел на валютный рынок
За три дня Нацбанк продал на валютном рынке $25,2 миллиона
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;21&nbsp;ноября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 21 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Толкунбек Абдыгулов: Мы&nbsp;делаем все, чтобы остановить резкое падение сома Толкунбек Абдыгулов: Мы делаем все, чтобы остановить резкое падение сома
Госдолг Кыргызстана. На&nbsp;каждого жителя приходится по&nbsp;$731,3 Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $731,3
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;23&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 ноября
Бизнес
Все для любимых покупателей. Globus &laquo;Балыкчы&raquo; стал больше! Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
Акция от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo;: кредитные карты под 22&nbsp;процента. Без залога! Акция от «Бакай Банка»: кредитные карты под 22 процента. Без залога!
Акция по&nbsp;депозитам! Новогодний бонус от&nbsp;&laquo;Халык Банка&raquo; Акция по депозитам! Новогодний бонус от «Халык Банка»
Как найти новых друзей во&nbsp;время пандемии&nbsp;&mdash; онлайн! Как найти новых друзей во время пандемии — онлайн!
25 ноября, среда
12:15
ГНС напоминает: для получения электронной подписи осталось чуть больше месяца ГНС напоминает: для получения электронной подписи остал...
12:13
Как отстранять президента от должности? Юристы и эксперты спорят
12:07
Стали известны первые участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА
12:01
Бекбосун Борубашов о конституционном совещании и праве обсуждать Основной закон
11:46
Ализа Солтонбекова утверждена на должность министра труда и социального развития