11:27
USD 84.80
EUR 100.68
RUB 1.12
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 ноября

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/174040/
просмотров: 308
Версия для печати
Материалы по теме
Для поддержания сома Нацбанк продал за неделю $30,2 миллиона
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 20 ноября
Интервенции продолжаются. Нацбанк в пятый раз за месяц вышел на валютный рынок
За три дня Нацбанк продал на валютном рынке $25,2 миллиона
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 18 ноября
Нацбанк снова продает доллары на валютном рынке
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 17 ноября
Нацбанк провел вторую в ноябре интервенцию для поддержки сома
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 16 ноября
Популярные новости
Интервенции продолжаются. Нацбанк в&nbsp;пятый раз за&nbsp;месяц вышел на&nbsp;валютный рынок Интервенции продолжаются. Нацбанк в пятый раз за месяц вышел на валютный рынок
Тарифы на&nbsp;электроэнергию не&nbsp;будут меняться до&nbsp;2022 года Тарифы на электроэнергию не будут меняться до 2022 года
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;21&nbsp;ноября. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 21 ноября. Сколько денег семья тратит на еду
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;19&nbsp;ноября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 ноября
Бизнес
Выиграй квартиру мечты! До&nbsp;завершения лотереи &laquo;Поймай удачу&raquo; девять дней Выиграй квартиру мечты! До завершения лотереи «Поймай удачу» девять дней
Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255&nbsp;в O!TV на&nbsp;канале UFC&nbsp;ТВ Сестры Шевченко против бразильянок. Турнир UFC 255 в O!TV на канале UFC ТВ
Пополняй баланс MegaCom из&nbsp;России и&nbsp;получай кешбэк 10&nbsp;процентов Пополняй баланс MegaCom из России и получай кешбэк 10 процентов
Дело &laquo;Акнета&raquo;. Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в&nbsp;психиатрической клинике Дело «Акнета». Один обвиняемый сбежал, вторая лежит в психиатрической клинике
23 ноября, понедельник
11:26
В Иссык-Кульской области за хулиганство задержали члена ОПГ В Иссык-Кульской области за хулиганство задержали члена...
11:21
По делу избиения шестилетнего ребенка начали досудебное производство
11:19
Бишкекасфальтсервис оштрафовали почти на полмиллиона сомов
11:10
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 23 ноября
11:08
Турсунбек Акун предлагает включить в конституционное совещание критиков