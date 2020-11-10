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Экономика

Увеличения доли госсобственности в экономике хотят граждане СНГ. Анализ ЕБРР

В очередном «Докладе о переходном процессе» Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) утверждается, что 45 процентов жителей бывших социалистических стран теперь выступают за увеличение доли государственной собственности в экономике.

Уточняется, что все больше граждан надеются, что государство будет способно снизить эпидемиологические и экономические риски, с которыми они столкнулись.

По мнению главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик, способность развивающихся экономик вести успешную политику на фоне роста влияния государства в решающей мере зависит от качества институтов и системы государственного управления.

«Экономики в регионах, где работает ЕБРР, стоят на перепутье: сегодняшние решения о том, какую политику проводить и какие институты развивать, определят путь дальнейшей эволюции этих стран на целые десятилетия. Нынешний период кризисных потрясений, открывшийся с мировой пандемией, дает уникальный шанс заложить фундамент более благополучного, справедливого и «зеленого» будущего», — отмечает Беата Яворчик.

Экономист подчеркивает: если институты станут слабыми, они будут не в силах противиться стремлению государства «наложить руку» на ресурсы, предназначенные для нуждающихся, трудоустроить друзей и родственников и использовать государственные банки для извлечения политической выгоды.

В долгосрочном плане, как подчеркивают аналитики ЕБРР, государству следует содействовать процессу «созидательного разрушения» и обеспечивать социальную поддержку тех работников и сообществ, которые пострадают в ходе трансформации экономического уклада.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172431/
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