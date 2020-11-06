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Экономика

В ЕАЭС поддержат кожевенно-обувную промышленность стран союза

Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял решение обнулить ставки ввозных таможенных пошлин на ряд товаров химической промышленности, которые используются в качестве отделочных материалов в кожевенно-обувном производстве. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.

По ее данным, с соответствующей инициативой выступила РФ. Пошлины в размере 0 процентов будут установлены сроком на три года. Речь идет, в частности, об эфироспиртах, дубильных веществах и полиуретанах в первичных формах. Ранее коллегией ЕЭК в ходе заседания 22 сентября снижены ставки пошлин на краски, лаки, готовые водные пигменты для отделки кож и поверхностно-активные средства для кожевенно-обувной промышленности.

Мера направлена на поддержку производителей кожевенной, кожгалантерейной продукции и обуви. Основными потребителями рассматриваемых товаров в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) являются организации — члены Российского союза кожевенников и обувщиков, крупные производители кож и обуви в Республике Армения (например фабрика «Расси»), Беларуси (ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат»), Казахстане (ТОО «Алматинский кожевенный завод») и в Кыргызстане (ОАО «Ак-Марал»). При этом в самом союзе данная продукция не производится.

«С учетом того, что легкая промышленность является приоритетным направлением для развития кооперационного сотрудничества в рамках ЕАЭС, эффективность предлагаемой меры выразится в улучшении условий производственной деятельности, развитии кожевенно-обувной отрасли, увеличении объемов производства и повышении конкурентоспособности готовой продукции», — заявил член коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Решение совета ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/172122/
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