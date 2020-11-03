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Экономика

Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 84 сома

Доллар в Кыргызстане продолжает стремительно дорожать. Его курс уже превысил отметку в 84 сома.

Сейчас его покупают по 83,6-84 сома, а продают — по 84-84,4 сома. С начала дня он подорожал на 1,1 сома, с начала недели — на 2,5 сома.

Напомним, что доллар подорожал на прошлой неделе. Национальному банку пришлось провести интервенцию, продав рекордные $42,4 миллиона. Это самая крупная интервенция за последние полгода. Но накануне он вновь начал расти. НБ КР при этом пока не выходил на валютный рынок с интервенциями.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171773/
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