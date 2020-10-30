09:12
USD 81.80
EUR 95.95
RUB 1.04
Экономика

ЕЭК приняла новые версии структур таможенных документов

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила новую версию комплекта структур основных таможенных документов. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Отмечается, что речь идет о декларации на товары, транзитной декларации и их неотъемлемых частях — корректировке декларации на товары и декларация таможенной стоимости, а также новой версии структуры заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары. В решениях нашли отражение предстоящие изменения в порядках заполнения таможенных документов по вопросам прослеживаемости товаров, маркировки товаров средствами идентификации и лицевых счетов плательщиков.

Наибольшие изменения затронули структуру заявления о выпуске товаров до подачи декларации на товары, так как это первые изменения с момента утверждения в 2017 году.

«Принятые решения создают основу для внедрения в практику передовых информационных технологий. Это такие вопросы, как представление агрегированного кода по товарам, подлежащим маркировке, сокращение сведений при представлении информации о документах плательщика, являющегося иностранным лицом, а также предусмотрена возможность указания сведений о количестве товаров, подлежащих прослеживаемости. Эти нововведения обязательно отразятся на увеличении степени автоматизации операций, совершаемых таможенными органами, упрощении совершения таких операций и их прозрачности», — отметил член коллегии (министр) по таможенному сотрудничеству ЕЭК Олег Панкратов.

Решения вступят в силу 1 апреля 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171309/
просмотров: 256
Версия для печати
Материалы по теме
Утверждено руководство по изучению безопасности лекарств в ЕАЭС
Сергей Глазьев предложил сформировать евразийскую валютно-финансовую систему
ЕАЭС введет антидемпинговую пошлину на алюминиевую ленту из Азербайджана и Китая
В ЕАЭС создадут оператора электронной торговли
В ЕАЭС введут маркировку молока, кефира, йогурта и других молочных продуктов
В России ограничат ввоз автомобилей из Армении и Кыргызстана
В Кыргызстане заработают пункты учета товаров в рамках торговли с ЕАЭС
До конца года в ЕАЭС завершат разработку системы поиска работы
В ЕАЭС готовят дорожную карту для обеспечения свободного передвижения товаров
Коллегия ЕЭК рассмотрит устранение барьеров внутри ЕАЭС
Популярные новости
Доллар в&nbsp;Кыргызстане приближается к&nbsp;отметке в&nbsp;82&nbsp;сома Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 82 сома
Доллар снова дорожает. Он&nbsp;вновь превысил отметку в&nbsp;81&nbsp;сом Доллар снова дорожает. Он вновь превысил отметку в 81 сом
Робин Орд-Смит: Политическая нестабильность нанесла серьезный удар экономике Робин Орд-Смит: Политическая нестабильность нанесла серьезный удар экономике
Третий переворот и&nbsp;безнаказанность. Что будет с&nbsp;инвестиционными проектами? Третий переворот и безнаказанность. Что будет с инвестиционными проектами?
Бизнес
Безлимитный интернет, звонки и&nbsp;SMS! Проведи Хэллоуин вместе с&nbsp;MegaCom Безлимитный интернет, звонки и SMS! Проведи Хэллоуин вместе с MegaCom
Как устранить болезненные младенческие колики? Как устранить болезненные младенческие колики?
&laquo;Керемет Банк&raquo; начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International «Керемет Банк» начал обслуживать бесконтактные карты UnionPay International
Подключи телевидение и&nbsp;смотри две недели полный пакет бесплатно Подключи телевидение и смотри две недели полный пакет бесплатно
30 октября, пятница
08:44
ЕЭК приняла новые версии структур таможенных документов ЕЭК приняла новые версии структур таможенных документов...
08:37
COVID-19. В Джалал-Абаде на неопределенный срок закрыли крупные рестораны
08:25
ДТП с советником полпреда Таласа. Обвиняемому продлили меру пресечения
08:19
Из-за коронавируса доходы швейников снизились на 3,8 миллиарда сомов
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
29 октября, четверг
23:55
Названы самые надежные и качественные Android-смартфоны
23:17
В Австралии владелица Tesla вынудила горе-угонщиков бросить преступную затею
22:44
Найдена связь между коронавирусом и инсультом
22:21
Кинопортал IMDb запретил критиковать фильм с чернокожими Алисой и Питером Пэном
22:09
Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев встретился с мигрантами в Москве