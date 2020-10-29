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Экономика

Утверждено руководство по изучению безопасности лекарств в ЕАЭС

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила одно из ключевых руководств по изучению безопасности лекарственных препаратов, вводимых в обращение на территории Евразийского экономического союза. Об этом сообщает пресс-служба ЕЭК.

По ее данным, в документе отражены вопросы планирования и организации исследований фармакологической безопасности с участием человека и животных, определены объем и ключевые мишени в органах и тканях организма, для которых нужно доказать безопасность лекарственного средства.

В руководстве подчеркивается необходимость изучения безопасности как самого действующего вещества лекарственного препарата, так и образующихся из него в организме человека метаболитов.

«Отдельный раздел документа посвящен изучению безопасности лекарственных средств в отношении сердечного ритма и способности вызывать аритмию. В настоящее время оценке аритмогенного действия лекарственных препаратов уделяется особое внимание, поскольку за последнее десятилетие несколько перспективных лекарственных средств были отозваны из оборота в связи с их негативным влиянием на сердечный ритм», — отметили в ЕЭК.

Утвержденное коллегией комиссии руководство подготовлено на основе аналогичных документов Международной комиссии по гармонизации требований к регистрации лекарственных препаратов (ICH) и полностью гармонизировано с ними.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/171160/
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