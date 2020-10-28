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Экономика

Сергей Глазьев предложил сформировать евразийскую валютно-финансовую систему

Свои предложения по созданию валютно-финансовой системы Евразийского экономического союза с опорой на национальные валюты озвучил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По его словам, в Евразийском экономическом союзе ведется работа по переходу на взаиморасчеты в национальных валютах. Но по-прежнему их доля остается весьма скромной: примерно 50 процентов внутри союза и порядка 15 процентов расчетов с Китаем.

«В России и в Китае созданы свои платежные системы, система электронного обмена информацией между банками, но участники хозяйственной деятельности пока очень вяло пользуются этими элементами инфраструктуры и по-прежнему работают в чужих валютах. Считаю, что нужно кардинально переломить ситуацию, создать нашу собственную евразийскую валютно-финансовой систему. Она страховала бы нас от рисков и была бы надежной, прозрачной, удобной, эффективной и не была бы обременительной для участников хозяйственной деятельности», — подчеркнул Сергей Глазьев.

Он также озвучил свои предложения, как прийти к этому результату. Прежде всего, по его мнению, важно стабилизировать курсы национальных валют. Министр ЕЭК уверен, что назрела необходимость подписания соглашения между государствами ЕАЭС по обеспечению стабилизации курсов валют, созданию «валютной змеи», аналогичной той, которая работала в странах Европейского союза.

Кроме того, нужно сформировать евразийские биржи и механизмы ценообразования, а также предоставить преимущества для расчетов в национальных валютах. Сергей Глазьев предложил не распространять валютный контроль на расчеты в национальных валютах и рассмотреть вопросы кредитования и финансирования взаимной торговли и совместных инвестиций.

«Надеюсь, что в рамках реализации Стратегии-2025 нам удастся это отработать. Среди уже одобренных направлений документа — разработка совместных программ развития, совместных инфраструктурных проектов, формирование инвестиционных проектов — символов евразийской интеграции, расширение кооперации производства. Все это требует создания мощных источников долгосрочного кредита», — резюмировал министр ЕЭК.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170995/
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