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Экономика

В Кыргызстане в шестой раз отметят Всемирный день сбережений

31 октября Кыргызстан уже в шестой раз будет отмечать Всемирный день сбережений. Об этом сообщили в Национальном банке.

Отмечается, что НБ КР его проводит совместно с германским фондом «Шпаркасс» по международному сотрудничеству, Министерством образования и науки, коммерческими банками и Агентством по защите депозитов.

Всемирный день сбережений отмечается не только в Кыргызстане, но и во всем мире.

Цель Всемирного дня сбережений — повышение финансовой грамотности детей и молодежи. Его основная задача — выработать у населения культуру сбережения, поскольку сбережения дают возможность планировать свое будущее: дать образование детям, приобрести жилье, машину, возможность путешествовать.

«С каждым годом проведение Всемирного дня сбережений приобретает все большую популярность среди детей и молодежи, все шире становится география проведения мероприятий. Слоган Всемирного дня сбережений «Кыялдар канат байлаганда» — «Когда мечты становятся возможностями» как нельзя лучше отражает суть всей кампании и подтверждает, что сегодня самый стабильный способ сохранения сбережений для населения Кыргызстана — это банковские вклады», — подчеркнули в Национальном банке.

С учетом соблюдения всех социальных норм в этом, 2020 году Всемирный день сбережений будет проходить в формате онлайн.

Представители Национального банка, коммерческих банков и других финансовых учреждений через социальные сети будут рассказывать населению о важности сбережений, знакомить с различными способами сохранения и приумножения имеющихся накоплений.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/170960/
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