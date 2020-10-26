Нацбанк: Колебания курса являются обычным явлением

При действующем режиме ежедневные колебания курса как в сторону роста, так и в сторону его снижения являются обычным явлением, что и наблюдается на внутреннем валютном рынке. Так прокомментировали 24.kg сегодняшний рост курса доллара в Нацбанке.

При этом в НБ КР отметили, что в Кыргызстане с 1993 года действует режим плавающего обменного курса. Это значит, что динамика курса зависит от баланса спроса и предложения иностранной валюты на тот или иной момент времени. Поэтому ежедневные колебания — нормальное явление.

«Национальный банк постоянно отслеживает ситуацию на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках и при необходимости в соответствии с целями денежно-кредитной политики будет осуществлять регулирование ликвидности денежного рынка республики», — подчеркнули в Нацбанке.

С начала 2020 года для сглаживания резких колебаний обменного курса Национальный банк провел операции по продаже иностранной валюты на $313,4 миллиона.

Напомним, что сегодня после недельного затишья курс доллара подорожал на 40 тыйынов и превысил отметку в 81 сом.