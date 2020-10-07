Налоговая служба Кыргызстана работает в штатном режиме

Территориальные налоговые органы Кыргызстана продолжают работу в штатном режиме. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, сегодня глава ГНС Кабыл Абдалиев провел рабочее совещание с коллективом центрального аппарата ведомства. Как отметил глава службы, в центральном аппарате и территориальных налоговых органах организованы круглосуточные дежурства для защиты имущества.

Налоговые услуги, в том числе прием отчетов, доступны и предоставляют в обычном режиме.

«Усилены и приняты необходимые санитарно-гигиенические меры по профилактике коронавируса. Для недопущения распространения COVID-19 ГНС рекомендует гражданам по возможности отдать приоритет электронному формату общения с Налоговой службой через личный кабинет на сайте ГНС или посредством электронной почты. Консультации по всем налоговым вопросам можно получить по номеру 116», — говорится в сообщении.