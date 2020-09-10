Для поддержки падающего сома Нацбанк Кыргызстана продал $6,6 миллиона

Резкий рост курса доллара заставил Национальный банк Кыргызстана впервые за два месяца провести интервенцию. Об этом сообщил официальный сайт финансового регулятора.

Отмечается, что накануне на валютном рынке продали $3 миллиона с расчетами на дату сделки и $3,6 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки.

Всего с начала 2020 года НБ КР провел десять интервенций, продав $227,4 миллиона.

Накануне курс продажи американского доллара взлетел до 79,5 сома. С начала недели валюта подорожала на 1 сом. Резкий скачок курса и вынудил Нацбанк провести интервенцию для стабилизации ситуации.