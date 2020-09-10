10:17
USD 79.08
EUR 93.03
RUB 1.04
Экономика

Для поддержки падающего сома Нацбанк Кыргызстана продал $6,6 миллиона

Резкий рост курса доллара заставил Национальный банк Кыргызстана впервые за два месяца провести интервенцию. Об этом сообщил официальный сайт финансового регулятора.

Отмечается, что накануне на валютном рынке продали $3 миллиона с расчетами на дату сделки и $3,6 миллиона с расчетами, отличными от даты сделки.

Всего с начала 2020 года НБ КР провел десять интервенций, продав $227,4 миллиона.

Накануне курс продажи американского доллара взлетел до 79,5 сома. С начала недели валюта подорожала на 1 сом. Резкий скачок курса и вынудил Нацбанк провести интервенцию для стабилизации ситуации.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/164644/
просмотров: 434
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 79 сомов
Обратный тренд. За полдня доллар в Кыргызстане подешевел почти на 2 сома
Доллар продолжает дорожать. За полдня он достиг отметки 77 сомов
Доллар в Кыргызстане снова подорожал и превысил отметку 74 сома
За три дня доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 апреля
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 19 апреля
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 80 сомов
Доллар в Кыргызстане подорожал на 1 сом
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 апреля
Популярные новости
Госдолг Кыргызстана. На&nbsp;каждого жителя приходится по&nbsp;$731 Госдолг Кыргызстана. На каждого жителя приходится по $731
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;5&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 5 сентября
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;8&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 сентября
Доллар в&nbsp;Кыргызстане превысил отметку в&nbsp;79&nbsp;сомов Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 79 сомов
Бизнес
Высокоскоростной интернет 4GLTE: о&nbsp;том, где расширены емкости и&nbsp;охват сети&nbsp;О! Высокоскоростной интернет 4GLTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
Стартуй легко с&nbsp;сетью АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
Объявлены обладатели автомобилей в&nbsp;акции от&nbsp;Coca-Cola Объявлены обладатели автомобилей в акции от Coca-Cola
Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по&nbsp;кредитам Осенний ценопад: Dos Credobank снизил ставки по кредитам
10 сентября, четверг
10:10
Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: Агросектор — основа развития для регионов! Партия «Мекеним Кыргызстан» № 4: Агросектор — основа ра...
10:07
В Бишкекском городском кенеше новые депутаты
10:02
Высокоскоростной интернет 4GLTE: о том, где расширены емкости и охват сети О!
10:00
Выборы-2020. 639 безработных хотят стать депутатами седьмого созыва
09:47
Нацбанк: Споры между кредитором и заемщиком решают путем переговоров