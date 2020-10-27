Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 82 сома

Доллар в Кыргызстане продолжает дорожать и уже приблизился к отметке в 82 сома.

Сейчас его покупают по 81,4-81,5 сома, а продают по 81,7-81,9 сома. За полдня американец вырос в цене на 50 тыйынов, а по сравнению с прошлой неделей — на 1 сом.

Номинальный курс установлен Национальным банком в 80,6364 сома (рост на 0,01 процента).

Напомним, что в середине октября после массовых митингов и введенных Нацбанком ограничений на переводы по системе SWIFT доллар вырос до 82 сомов. Это вынудило НБ КР провести интервенцию по продаже валюты. В итоге на прошлой неделе американец подешевел до 80,8 сома и держался на этой отметке до вчерашнего дня.