12:06
USD 84.80
EUR 102.57
RUB 1.14
Экономика

Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 8 декабря

Информация актуальна на момент публикации. В течение дня курсы валюты могут меняться.

Курсы указаны для наличного обмена валютой. Данные получены с сайтов коммерческих банков. В случае возникновения вопросов о представленных сведениях следует обращаться непосредственно в комбанки.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/175896/
просмотров: 514
Версия для печати
Материалы по теме
Доллар в Кыргызстане приближается к отметке в 82 сома
За неделю доллар в Кыргызстане подорожал на 30 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 22 сентября
Для поддержки падающего сома Нацбанк Кыргызстана продал $6,6 миллиона
Доллар в Кыргызстане превысил отметку в 79 сомов
Обратный тренд. За полдня доллар в Кыргызстане подешевел почти на 2 сома
Доллар продолжает дорожать. За полдня он достиг отметки 77 сомов
Доллар в Кыргызстане снова подорожал и превысил отметку 74 сома
За три дня доллар в Кыргызстане подешевел на 40 тыйынов
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 апреля
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;5&nbsp;декабря. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 5 декабря. Сколько денег семья тратит на еду
Между выборами и&nbsp;пандемией. Почему укрепляется доллар? Между выборами и пандемией. Почему укрепляется доллар?
Тенгиз Болтурук назначен членом совета директоров Centerra Gold Inc. Тенгиз Болтурук назначен членом совета директоров Centerra Gold Inc.
Кредит $100 миллионов от&nbsp;ЕФСР. Решение о&nbsp;необходимости получения скоро примут Кредит $100 миллионов от ЕФСР. Решение о необходимости получения скоро примут
Бизнес
В&nbsp;Dos Credobank снижены тарифы на&nbsp;денежные переводы через систему &laquo;ЮНИСТРИМ&raquo; В Dos Credobank снижены тарифы на денежные переводы через систему «ЮНИСТРИМ»
Получите powerbank в&nbsp;подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в&nbsp;O!Store Получите powerbank в подарок при покупке Redmi Note 9S│9PRO в O!Store
Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в&nbsp;магазине O!Store Новогодний подарок получит каждый, купивший смартфон Honor в магазине O!Store
Новые достижения в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Новые достижения в лечении опухолей головного мозга
8 декабря, вторник
12:00
В Кыргызстане презентовали сборники аудиокниг Чингиза Айтматова В Кыргызстане презентовали сборники аудиокниг Чингиза А...
12:00
Кино без попкорна. Толекан Исмаилова о фестивале, обнажающем большие проблемы
11:48
В мире COVID-19 заразились свыше 67,5 миллиона, умерли более 1,5 миллиона
11:47
COVID-19. Кыргызстану могут выделить вакцину для пятой части населения
11:45
Компенсационные выплаты получили 608 медработников