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Экономика

В Бишкеке самые дешевые среди столиц ЕАЭС картофель, баранина и сливочное масло

По итогам июля самые низкие цены на картофель, баранину и сливочное масло среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, на все товары первой необходимости в июле 2020 года максимальные средние цены по сравнению с остальными столицами стран ЕАЭС зафиксировали в Москве. Исключение составляет лишь картофель.

В июле 2020-го максимальная средняя розничная цена на картофель ($0,57) отмечена в Минске, а минимальная ($0,38) — в Бишкеке. В столице Беларуси в прошлом месяце также были самые высокие цены на говядину ($3,95) и пастеризованное молоко ($0,63).

А вот хлеб из муки первого сорта самым дешевым ($0,36) был в столице Казахстана. Минимальные цены на муку первого сорта ($0,52) зафиксированы в Бишкеке и Минске.

В июле 2020 года уровень средних розничных цен на пастеризованное молоко по Бишкеке сложился выше цен, наблюдаемых в Минске, — на 10 процентов, на говядину — на 14,7 процента. Хлеб из муки первого сорта в Нур-Султане был на 37,9 процента и в Минске — на 8,6 процента дешевле, чем в столице Кыргызстана. При этом в июле 2020-го средние цены на яйца по Бишкеку превысили их уровень по Нур-Султану на 14,4 процента.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы по столицам отдельных государств — членов ЕАЭС свидетельствует о том, что в июле 2020 года на среднюю зарплату меньше всего можно было купить в Бишкеке. Это связано с низким размером средней заработной платы.

Например, в Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить 855 килограммов картофеля, а в Москве — в 2,7 раза больше (2 тысячи 318 килограммов). В Нур-Султане на зарплату можно приобрести 1,1 тонны муки первого сорта, а в столице Кыргызстана в 1,8 раза меньше (622 килограмма).

На бишкекскую зарплату можно купить почти в три раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить яйца (почти в 4 раза), а самый маленький — сливочное масло (почти в 1,5 раза).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163286/
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