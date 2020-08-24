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Экономика

Приток денежных переводов от мигрантов растет второй месяц подряд

В июне 2020 года мигранты перевели в Кыргызстан $277,9 миллиона, что в 1,6 раза больше, чем в мае. Такие данные приводит Национальный банк страны.

По сравнению с июнем 2019-го показатель вырос на $86,3 миллиона. Если сравнить объем переводов в июне с данными за декабрь прошлого года, то рост составит $63 миллиона.

Всего за шесть месяцев 2020-го в республику перечислили $977,3 миллиона. Это на $149,1 миллиона меньше, чем за аналогичный период 2019-го.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию — $953,6 миллиона. Из других государств в КР перечислили еще $10,1 миллиона, из США — $9,9 миллиона.

По итогам шести месяцев текущего года наблюдался и отток денежных средств — $213,6 миллиона. Основную часть денег вывели в РФ — $208,5 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе-июне 2020-го в Кыргызстан составил $763,7 миллиона.

Напомним, что по итогам прошлого года объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 407 миллионов. Из КР в другие государства перечислили $554,5 миллиона. Чистый приток — $1 миллиард 852,5 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/163167/
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