Как электронные счета-фактуры принесли бизнесу больше проблем, чем пользы

С 1 июля в Кыргызстане внедрена система электронных счетов-фактур. Идею обсуждали давно, но реализовали только сейчас. Правда, никакой пользы бизнесу это не принесло.

Целый год на пробы

О том, что в 2020 году Кыргызстану придется перейти на новый режим работы, было ясно еще в 2019-м. Ведь это один из проектов по фискализации налоговых процедур. Благодаря им государство надеется не только снизить человеческий фактор при работе бизнеса с налоговиками, но и сократить теневой оборот.

В июле прошлого года запущен пилотный проект по применению электронных счетов-фактур. Участие в пилотном проекте давало возможность компаниям заранее ознакомиться с работой информационной системы и при необходимости внести предложения по ее улучшению и доработке.

К середине марта в проекте участвовали 2,1 тысячи компаний.

«Сотрудники ГНС и представители компаний еженедельно тестируют информационную систему «Электронный счет-фактура». К каждой встрече в течение недели IT-специалисты дорабатывают систему с учетом предложений и замечаний», — сообщали тогда фискалы.

Но затем произошла вспышка коронавируса, и работы пришлось свернуть. Возобновились они только в конце мая, за месяц до внедрения системы в промышленном масштабе. Уже тогда представители бизнеса стали говорить, что в нынешних условиях сроки внедрения электронных счетов-фактур надо перенести. Бизнес сейчас пытается выжить, ему не до лишних сложностей.

Запустить вопреки всему

Но слушать мнение малого и среднего бизнеса не стали. С 1 июля 2020 года обязанность по применению электронных счетов-фактур распространяется на всех плательщиков НДС, импортеров и экспортеров товаров. До 25 августа 2020 года предприниматели должны обратиться в налоговый орган по месту налоговой регистрации для признания недействительными ранее присвоенных серий и номеров счетов-фактур.

Для полномасштабного применения электронных счетов-фактур необходимо зайти на портал, подать подписанное электронной подписью онлайн-заявление на регистрацию в информационной системе.

Только после этого можно пользоваться электронными счетами-фактурами.

Уже через несколько дней Налоговая служба рапортовала, что за неделю к системе подключились 5 тысяч 71 предприниматель. При этом с применением электронной цифровой подписи было оформлено 11 тысяч 927 счетов-фактур.

«Применение ЭСФ — новая процедура, введенная на территории КР с 1 июля 2020 года в рамках фискализации налоговых процедур и реализации концепции цифрового развития «Санарип Кыргызстан». Одно из ключевых преимуществ ЭСФ заключается в повышении оперативности документооборота, упрощении налоговых процедур с возможностью снизить канцелярские и почтовые расходы предпринимателей», — оптимистично заявили в ведомстве.

Вместо пользы — мучения

Вот только бизнес почему-то таким новшествам оказался совсем не рад. Выяснилось, что новая система работает крайне сложно, а времени на выписку электронных счетов-фактур уходит в разы больше, чем бумажных.

«Как я обещала ранее руководству ГНС, публикую цифры, сколько теперь занимает времени сдача отчетов по кабинету налогоплательщика и выписка счет-фактур НДС. Выписка счет-фактуры НДС по системе ЭСФ заняла вчера один(!) час. Сегодня начали сдавать отчеты по кабинету налогоплательщика. Сдача единого налога заняла 12 минут, причем отвлекаться не рекомендуется, надо сидеть и гипнотизировать компьютер», — рассказала о своем опыте глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева.

Это при том, что она заранее знала о всех «прелестях» работы системы, участвовала в ее тестировании, регулярно давала свои предложения.

С еще большей проблемой столкнулись те, кто подключался к системе впервые.

Еще один предприниматель пожаловался, что система не работает на возврат счетов-фактур, а после технических работ и вовсе некорректно отображает данные. Как при таком раскладе работать бизнесу, предприниматели не знают.

«Эта система в плачевном состоянии. Почему власти не хотят перенести ее внедрение, доделать программу?» — задаются вопросом бизнесмены.

Чтобы быстрее реагировать на проблемы, ГНС создала специализированные группы в мессенджерах.

Туда советовали обращаться предпринимателям, у которых возникают сложности с использованием системы выписки электронных счетов-фактур. Но и эта мера пользы не принесла.

«Это же полный обман. Ничего у них не готово. Уже какой месяц тестируют систему и устраняют проблемы. А толку все равно нет. Это же уже невыносимо. Сотрудники, которые должны отвечать на наши вопросы, настолько устали. Они уже сами из группы удаляются и нас удаляют. Сейчас в стране сложная ситуация, бухгалтеры многих компаний находятся на удаленке. У них нет возможности подключиться к системе», — пожаловались предприниматели.

Но и сама Налоговая служба, и чиновники правительства остаются глухи и слепы к стенаниям бизнеса. Когда предприниматели спрашивают кабмин, почему те или иные решения принимаются с запозданием, они ссылаются на вспышку коронавируса и большое количество больных сотрудников. Аналогичные объяснения со стороны бизнеса на просьбы отложить внедрение проекта, который хромает на обе ноги, государство не слышит.