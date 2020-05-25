В апреле в Кыргызстане был самый высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС

В апреле 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го наиболее высокий уровень инфляции зафиксировали в Кыргызстане. Такие данные привел Национальный статистический комитет.

По его сведениям, с начала года цены в республике выросли на 5 процентов. Произошло это за счет повышения стоимости продуктов.

В Армении в апреле больше всего подорожали также продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) — на 5,7 процента.

В Беларуси зафиксировали максимальный прирост цен на непродовольственные товары — 2,8 процента, услуги — 3,8 процента.