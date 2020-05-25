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Экономика

В Бишкеке самый дорогой картофель среди столиц стран ЕАЭС

По итогам апреля самые высокие цены на картофель среди столиц стран Евразийского экономического союза оказались в Бишкеке. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По его данным, в столице Кыргызстана овощ стоил $0,43. Тогда как в соседнем Нур-Султане — всего $0,35, а в Москве — $0,36. В Минске картофель стоил $0,39.

На остальные товары первой необходимости в апреле 2020 года максимальные средние цены по сравнению с остальными столицами стран ЕАЭС зафиксировали в Москве.

Наиболее низкие цены на говядину ($3,6 за 1 килограмм), молоко пастеризованное ($0,62) и муку первого сорта ($0,49) отметили в Минске. Минимальные цены на баранину зафиксировали в Бишкеке ($4,32).

В апреле 2020 года уровень средних розничных цен на пастеризованное молоко и говядину по городу Бишкеку сложился выше цен, наблюдаемых в Минске, — на 7,5 и 20,5 процента. Хлеб в столице Кыргызстана на 39,5 процента дороже, чем в Нур-Султане, и 8,9 процента, чем в Минске. Вместе с тем в апреле 2020 года средние цены на яйца по Бишкеку превысили их уровень по столице Казахстана на 16 процентов.

Сравнительный анализ покупательной способности среднемесячной заработной платы показал, что в апреле 2020 года она по продуктам первой необходимости в Бишкеке отставала от столиц государств ЕАЭС. Это связано в первую очередь с низким размером зарплаты в столице Кыргызстана.

В Бишкеке на среднюю заработную плату можно купить около 700 килограммов картофеля или около 550 килограммов муки первого сорта. В Москве — 3,4 тысячи килограммов картофеля и более 2 тысяч килограммов муки. В Минске на зарплату можно приобрести около 1,5 тонны муки первого сорта, а в Бишкеке — в 2,7 раза меньше (547 килограмма).

На бишкекскую зарплату можно купить в три раза меньше продуктов, чем на московскую. Самый большой разрыв — в возможности купить картофель (более чем в 5 раз), а самый маленький — сливочное масло (1,43 раза).

Ссылка: https://24.kg/ekonomika/153756/
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